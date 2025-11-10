10 de novembro de 2025
NA QUARTA-FEIRA

Formado na Unitau, presidente do INSS dará palestra em Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CGU
Palestra será ministrada por Gilberto Waller Júnior na noite de quarta-feira, no Departamento de Ciências Jurídicas
Palestra será ministrada por Gilberto Waller Júnior na noite de quarta-feira, no Departamento de Ciências Jurídicas

Palestra
Formado em Direito pela Unitau (Universidade de Taubaté), o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, ministrará uma palestra na próxima quarta-feira, a partir das 19h, no auditório do Departamento de Ciências Jurídicas e Internacionais da autarquia.

Tema
O evento, que será transmitido ao vivo e aberto ao público, terá como tema "As instâncias de integridade no INSS no contexto da Operação Sem Desconto", com foco na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) em andamento no Congresso Nacional.

Trajetória
Waller Júnior ingressou no serviço público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS (2001–2004) e subprocurador-geral do INSS (2007–2008). Na CGU (Controladoria-Geral da União), atuou como ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e como corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Mais recentemente, ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU (Advocacia-Geral da União).

