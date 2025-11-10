Palestra

Formado em Direito pela Unitau (Universidade de Taubaté), o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, ministrará uma palestra na próxima quarta-feira, a partir das 19h, no auditório do Departamento de Ciências Jurídicas e Internacionais da autarquia.

Tema

O evento, que será transmitido ao vivo e aberto ao público, terá como tema "As instâncias de integridade no INSS no contexto da Operação Sem Desconto", com foco na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) em andamento no Congresso Nacional.