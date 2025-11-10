CPI
Sete meses após ser aberta na Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda realizou nessa segunda-feira (10) a primeira sessão pública para coleta de depoimentos.
Oitivas
Foram ouvidos três servidores da Prefeitura: Luciana Pereira dos Santos (nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar), Rosana Marcia de Campos (conselheira de Alimentação Escolar) e Willer Guimarães Bastos (ex-gestor do contrato da merenda).
Merenda
A CPI foi aberta em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.
Composição
A comissão é presidida por Moisés Pirulito (PL) e tem como outros integrantes Diego Fonseca (PL), Vivi da Rádio (Republicanos), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB). Os suplentes são Nunes Coelho (Republicanos) e Isaac do Carmo (PT).