COMISSÃO

CPI da Merenda ouve primeiros depoimentos na Câmara de Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
CPI
Sete meses após ser aberta na Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda realizou nessa segunda-feira (10) a primeira sessão pública para coleta de depoimentos.

Oitivas
Foram ouvidos três servidores da Prefeitura: Luciana Pereira dos Santos (nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar), Rosana Marcia de Campos (conselheira de Alimentação Escolar) e Willer Guimarães Bastos (ex-gestor do contrato da merenda).

Merenda
A CPI foi aberta em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.

Composição
A comissão é presidida por Moisés Pirulito (PL) e tem como outros integrantes Diego Fonseca (PL), Vivi da Rádio (Republicanos), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB). Os suplentes são Nunes Coelho (Republicanos) e Isaac do Carmo (PT).

