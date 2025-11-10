Um homem de 30 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava em uma obra na Rua Osvaldo Gonçalves de Toledo, no Jardim Bandeirantes, Zona Sul de São José dos Campos, por volta das 11h desta segunda-feira (10/11).

Segundo informações preliminares, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local e um deles disparou contra a vítima, que estava no segundo andar da residência. Ao ser atingido, ele caiu da laje. A perícia constatou que o homem foi alvejado por pelo menos quatro tiros: dois abaixo da orelha, um na testa e outro na região da bacia e das costas.