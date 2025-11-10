10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Homem morto em obra na zona sul de SJC tinha 'mortes nas costas'

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jesse Nascimento

Um homem de 30 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava em uma obra na Rua Osvaldo Gonçalves de Toledo, no Jardim Bandeirantes, Zona Sul de São José dos Campos, por volta das 11h desta segunda-feira (10/11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local e um deles disparou contra a vítima, que estava no segundo andar da residência. Ao ser atingido, ele caiu da laje. A perícia constatou que o homem foi alvejado por pelo menos quatro tiros: dois abaixo da orelha, um na testa e outro na região da bacia e das costas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha histórico criminal, incluindo passagens por homicídio. Após sair da cadeia, ele começou a criar cavalos em um pasto na região, e a polícia investiga se essa atividade pode ter motivado o crime.

Os autores fugiram do local e continuam foragidos. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial como homicídio consumado, e testemunhas devem ser ouvidas para auxiliar nas investigações.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica e segue em busca dos criminosos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários