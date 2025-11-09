O Centro de Controle Operacional da RioSP registrou, na manhã deste domingo (9), duas ocorrências na Via Dutra envolvendo múltiplos veículos nas cidades de São José dos Campos e Taubaté. Em ambos os casos, não houve vítimas com ferimentos.

A primeira situação ocorreu por volta das 6h30, no km 146, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos. A colisão envolveu três veículos, dois automóveis de passeio e uma carreta, e provocou o capotamento dos dois carros. Oito pessoas foram atendidas no local e todas estavam ilesas.

Durante o trabalho das equipes, as faixas 2 e 3 precisaram ser interditadas. A liberação total da pista ocorreu às 8h.

A segunda ocorrência foi registrada às 8h57, no km 116, sentido Norte, em Taubaté. O acidente foi uma colisão traseira entre duas carretas, resultando em duas vítimas sem ferimentos. Para o atendimento, houve interdição da faixa 1, que foi completamente liberada às 9h28.