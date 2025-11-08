O RD Summit 2025, maior evento de marketing e vendas da América Latina, encerrou sua 11ª edição na última semana, em São Paulo, reunindo 20 mil participantes por dia e gerando mais de 200 mil leads para as marcas patrocinadoras.
Com o tema “Conexões que fortalecem negócios”, o encontro marcou a virada definitiva do marketing e das vendas orientados por Inteligência Artificial (IA) no Brasil.
O OVALE, principal veículo de comunicação da RMVale, acompanhou o evento a convite da organização. O jornal reforça, com essa participação, seu compromisso em oferecer soluções modernas e exclusivas a parceiros e anunciantes — alinhadas às tendências mais atuais do mercado.
Futuro em construção
Logo no primeiro dia, Neil Redding defendeu que a IA deixou de ser ferramenta e passou a atuar como infraestrutura dentro das empresas, exigindo desapego, delegação e treinamento das equipes. O publicitário Walter Longo foi direto: “A IA não é uma onda incremental, é um tsunami.”
Já Gustavo Avelar, VP da RD Station, ao lado de Rafael Mayrink (Neil Patel Brasil), destacou que estratégias vivas e adaptáveis são o novo diferencial competitivo.
“O melhor playbook é aquele que escrevemos juntos”, afirmou Avelar, reforçando o papel da RD Station, unidade de negócios da TOTVS, como trusted advisor dos clientes.
Tecnologia, pessoas e marca
No segundo dia, o pesquisador Andrew McLuhan lembrou a tese do avô, Marshall McLuhan: “Não existe tecnologia neutra — cada meio reorganiza a percepção antes de reorganizar o conteúdo.”
A influencer Mari Maria e Rudy Loures discutiram o poder da autenticidade na economia da atenção.
O CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz, e o diretor da Amazon Brasil, Cléber Morais, defenderam que inovação precisa ser traduzida para o contexto nacional, e que o fator humano é a principal matéria-prima da tecnologia.
“Liderança e competitividade passam pela capacidade de formar e mobilizar talentos”, afirmou Herszkowicz.
Em outro painel, Vivian Broge, VP de Pessoas da TOTVS, destacou: “Colocar o ser humano no centro é o que faz uma marca se tornar relevante.”
IA prática e novas ferramentas
O cofundador e diretor de engenharia e produto da RD Station, Bruno Ghisi, apresentou a nova geração do Prisma e inovações em IA da empresa, como: Rê da RD, copiloto de IA integrado a todos os produtos da RD Station; MCP (Model Context Protocol), tecnologia que conecta assistentes virtuais aos dados do produto; Radar GEO, ferramenta gratuita que analisa o conteúdo de sites e indica sua capacidade de ser referenciado por IAs; RD Tracker, recurso que recomenda produtos com base no comportamento do usuário.
No encerramento, Nelson Motta e Christian Roças discutiram o papel da cultura como motor de marca.
A comentarista Gabriela Prioli encerrou o evento com um recado direto: “Comunicação não é apêndice — é o elo que transforma o que se faz em percepção, e percepção em resultado.”