O RD Summit 2025, maior evento de marketing e vendas da América Latina, encerrou sua 11ª edição na última semana, em São Paulo, reunindo 20 mil participantes por dia e gerando mais de 200 mil leads para as marcas patrocinadoras.

Com o tema “Conexões que fortalecem negócios”, o encontro marcou a virada definitiva do marketing e das vendas orientados por Inteligência Artificial (IA) no Brasil.

