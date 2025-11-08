O sábado (8) começou com tristeza no Litoral Norte. Um homem de 44 anos, morador de Jacareí, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, possivelmente causada por afogamento, na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba.
Segundo informações de testemunhas, o turista aproveitava a manhã de sol quando passou mal dentro d’água. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.
A cena causou comoção entre banhistas e moradores que presenciaram a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, onde exames deverão confirmar a causa exata da morte.
As circunstâncias do caso seguem sendo investigadas pelas autoridades. Moradores e turistas voltaram a alertar sobre os riscos de entrar no mar durante períodos de ressaca e tempo instável, comuns nesta época do ano.