O sábado (8) começou com tristeza no Litoral Norte. Um homem de 44 anos, morador de Jacareí, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, possivelmente causada por afogamento, na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba.

Segundo informações de testemunhas, o turista aproveitava a manhã de sol quando passou mal dentro d’água. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.