08 de novembro de 2025
DROGAS

PM apreende mais de 6 kg de drogas na zona norte de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Drogas apreendidas
Drogas apreendidas

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), durante uma operação de combate ao tráfico no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos.

Por volta das 18h35, equipes da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) realizavam patrulhamento pela Rua Presidente Nilo Peçanha quando perceberam um grupo de suspeitos. Ao notarem a chegada dos policiais, os indivíduos correram para uma área de mata e não foram localizados.

Durante buscas pelo local, os agentes encontraram uma mochila e uma sacola contendo drogas já embaladas para comercialização. A apreensão totalizou mais de 6 kg de entorpecentes, entre eles:
2.095 pinos de cocaína (2,68 kg); 439 porções de crack (0,32 kg); 96 frascos de lança-perfume (3,1 kg); 153 porções de maconha e 39 de “space” (0,775 kg); 132 porções de haxixe (0,115 kg); 50 frascos de substância sintética (0,13 kg).

Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada como apreensão de drogas. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo entorpecente.

Comentários

Comentários