Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (7), durante uma operação de combate ao tráfico no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos.

Por volta das 18h35, equipes da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) realizavam patrulhamento pela Rua Presidente Nilo Peçanha quando perceberam um grupo de suspeitos. Ao notarem a chegada dos policiais, os indivíduos correram para uma área de mata e não foram localizados.

Durante buscas pelo local, os agentes encontraram uma mochila e uma sacola contendo drogas já embaladas para comercialização. A apreensão totalizou mais de 6 kg de entorpecentes, entre eles:

2.095 pinos de cocaína (2,68 kg); 439 porções de crack (0,32 kg); 96 frascos de lança-perfume (3,1 kg); 153 porções de maconha e 39 de “space” (0,775 kg); 132 porções de haxixe (0,115 kg); 50 frascos de substância sintética (0,13 kg).