OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CHUVA

Ventos fortes derrubam parte da cobertura de hospital de Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter

Os fortes ventos que atingem Caraguatatuba neste sábado (8) provocaram o desabamento parcial da cobertura da Ala da Maternidade da Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com informações compartilhadas por moradores nas redes sociais, a estrutura metálica e parte do telhado cederam com a intensidade das rajadas de vento.

Apesar do susto, não houve feridos.
Equipes da unidade e da Defesa Civil do município estão no local realizando a avaliação dos danos e verificando as condições de segurança.

O temporal está associado ao ciclone extratropical que atinge o Litoral Norte e o Vale do Paraíba, com alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual para ventos acima de 90 km/h e risco de queda de árvores e destelhamentos.

Comentários

