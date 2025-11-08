Os fortes ventos que atingem Caraguatatuba neste sábado (8) provocaram o desabamento parcial da cobertura da Ala da Maternidade da Santa Casa de Misericórdia.
De acordo com informações compartilhadas por moradores nas redes sociais, a estrutura metálica e parte do telhado cederam com a intensidade das rajadas de vento.
Apesar do susto, não houve feridos.
Equipes da unidade e da Defesa Civil do município estão no local realizando a avaliação dos danos e verificando as condições de segurança.
O temporal está associado ao ciclone extratropical que atinge o Litoral Norte e o Vale do Paraíba, com alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual para ventos acima de 90 km/h e risco de queda de árvores e destelhamentos.