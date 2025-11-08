O jornalismo esportivo de Taubaté perdeu, neste final de semana, uma de suas vozes mais marcantes. Faleceu aos 93 anos o radialista e colunista esportivo Fausto Garcez, figura querida e respeitada por sua trajetória nas rádios e jornais da cidade, além de seu amor declarado pelo futebol.
Garcez fez parte de uma geração que acompanhou de perto os anos de ouro do Esporte Clube Taubaté, quando o Burro da Central disputava a elite do futebol paulista nas décadas de 1950 e 1960. Corinthiano apaixonado, também era sócio ativo do Taubaté Country Club, onde mantinha laços de amizade e presença constante em eventos esportivos e sociais.
Durante sua longa carreira, Fausto Garcez foi colunista esportivo do jornal A Tribuna e integrou a equipe esportiva da Rádio Difusora de Taubaté, onde atuou como repórter de campo ao lado de grandes nomes, como Romão Pereira (comentarista) e Moacyr Roque (narrador). No início dos anos 1960, foi eleito presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Taubaté, consolidando sua importância no cenário da imprensa regional.
Entre os momentos mais emblemáticos de sua trajetória, está o encontro com o Rei Pelé, registrado em uma histórica fotografia tirada no Estádio da Praça Monsenhor Silva Barros (Campo do Bosque), onde Garcez entrevistou o maior jogador de todos os tempos. A imagem eternizou o repórter taubateano e virou símbolo de uma época em que o rádio e o futebol caminhavam lado a lado na paixão popular.
Fausto Garcez deixa um legado de profissionalismo, amizade e amor pelo esporte. A notícia de sua morte gerou comoção entre colegas, amigos e admiradores que destacam sua gentileza, bom humor e dedicação à comunicação esportiva. Nossos sentimentos à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.