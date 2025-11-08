O jornalismo esportivo de Taubaté perdeu, neste final de semana, uma de suas vozes mais marcantes. Faleceu aos 93 anos o radialista e colunista esportivo Fausto Garcez, figura querida e respeitada por sua trajetória nas rádios e jornais da cidade, além de seu amor declarado pelo futebol.

Garcez fez parte de uma geração que acompanhou de perto os anos de ouro do Esporte Clube Taubaté, quando o Burro da Central disputava a elite do futebol paulista nas décadas de 1950 e 1960. Corinthiano apaixonado, também era sócio ativo do Taubaté Country Club, onde mantinha laços de amizade e presença constante em eventos esportivos e sociais.