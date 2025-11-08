08 de novembro de 2025
MORTE

Jovem de 23 anos morre no Vale; Adeus Pablo

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A cidade de Lorena amanheceu em luto neste sábado (8) com a notícia da morte de Pablo Luiz de Oliveira Custódio, de 23 anos, morador da Vila Hepacare. Carismático e muito conhecido na comunidade, Pablo era torcedor apaixonado do Corinthians e deixa pais, mãe, irmãos e diversos amigos que destacam sua alegria e energia positiva.

A Rádio TV Nova Cultura publicou uma nota de pesar, manifestando profundo sentimento pela perda e desejando força e consolo aos familiares. “Que Deus conforte o coração de todos”, diz o texto.

O velório está previsto para ocorrer a partir das 16h, com a chegada do corpo às 13h30, conforme informou a emissora.

Em publicação, o Blog Lorena News também prestou homenagem, ressaltando o carinho da comunidade por Pablo e a dor de sua mãe, Juliana Martinelli, que recebeu mensagens de solidariedade nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

