A cidade de Lorena amanheceu em luto neste sábado (8) com a notícia da morte de Pablo Luiz de Oliveira Custódio, de 23 anos, morador da Vila Hepacare. Carismático e muito conhecido na comunidade, Pablo era torcedor apaixonado do Corinthians e deixa pais, mãe, irmãos e diversos amigos que destacam sua alegria e energia positiva.

A Rádio TV Nova Cultura publicou uma nota de pesar, manifestando profundo sentimento pela perda e desejando força e consolo aos familiares. “Que Deus conforte o coração de todos”, diz o texto.

O velório está previsto para ocorrer a partir das 16h, com a chegada do corpo às 13h30, conforme informou a emissora.