Com expectativa de atrair 100 mil pessoas, o Taubaté Expo Rodeo acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro, na avenida Arcênio Riemma, no bairro Una, em Taubaté.
A programação tem shows com artistas conhecidos do sertanejo, além de provas de rodeio, ao longo dos 6 dias de festa.
Programação de shows:
21/11: Gusttavo Lima + Guilherme e Vinicius
22/11: Zé Neto e Cristiano + Gustavo Mioto
23/11: Talis e Welington + Os Faceiros
28/11: Henrique e Juliano + Rayane e Rafaela
29/11: Luan Santana
30/11: Ana Castela + Gustavo e Matteo