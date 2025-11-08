Com expectativa de atrair 100 mil pessoas, o Taubaté Expo Rodeo acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro, na avenida Arcênio Riemma, no bairro Una, em Taubaté.

A programação tem shows com artistas conhecidos do sertanejo, além de provas de rodeio, ao longo dos 6 dias de festa.