08 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTA DE RODEIO

Rodeio em Taubaté deve atrair mais de 100 mil pessoas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Com expectativa de atrair 100 mil pessoas, o Taubaté Expo Rodeo acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro, na avenida Arcênio Riemma, no bairro Una, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A programação tem shows com artistas conhecidos do sertanejo, além de provas de rodeio, ao longo dos 6 dias de festa.

Programação de shows:

21/11: Gusttavo Lima + Guilherme e Vinicius
22/11: Zé Neto e Cristiano + Gustavo Mioto
23/11: Talis e Welington + Os Faceiros
28/11: Henrique e Juliano + Rayane e Rafaela
29/11: Luan Santana
30/11: Ana Castela + Gustavo e Matteo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários