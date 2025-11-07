Uma cena de s3x0 explícito em área pública à luz do dia causou revolta entre moradores do bairro São Francisco, na zona sudeste de São José dos Campos. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 17h, em uma área verde próxima a prédios e condomínios residenciais.
Imagens recebidas por OVALE mostram um casal jovem mantendo relações íntimas no local, visíveis das janelas dos apartamentos próximos. Moradores relataram indignação e pediram fiscalização das autoridades.
“Mais uma vez a falta de pudor acontece em São José. O casal acha que está escondido, mas esquece que há condomínios em volta. É um absurdo — tinha criança vendo”, contou uma moradora que registrou o flagrante.
Segundo ela, crianças e adolescentes presenciaram a cena, o que gerou preocupação entre as famílias da região.
“O problema é que as pessoas acham que podem fazer o que bem entendem. Além de ser errado, é uma falta de respeito com quem mora aqui”, completou.
De acordo com o Código Penal Brasileiro, atos obscenos em locais públicos são considerados crime, com pena de três meses a um ano de detenção ou multa.
Moradores afirmam que esse não é o primeiro caso de comportamento indevido na área e pedem aumento no patrulhamento para coibir situações semelhantes.
A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e devem intensificar rondas no bairro.