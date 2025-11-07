Uma cena de s3x0 explícito em área pública à luz do dia causou revolta entre moradores do bairro São Francisco, na zona sudeste de São José dos Campos. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 17h, em uma área verde próxima a prédios e condomínios residenciais.

Imagens recebidas por OVALE mostram um casal jovem mantendo relações íntimas no local, visíveis das janelas dos apartamentos próximos. Moradores relataram indignação e pediram fiscalização das autoridades.