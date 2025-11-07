Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As obras no estádio Martins Pereira seguem em ritmo acelerado e entraram em uma nova fase nesta semana, com destaque para o início dos trabalhos de manutenção do gramado principal. A ação faz parte da preparação do espaço para a temporada de 2026, quando o São José disputará o Campeonato Paulista da Série A2.

Sob a supervisão do engenheiro agrônomo Éder Pires, áreas do campo que apresentavam desgaste, presença de pragas e contaminação por outras espécies de grama foram removidas. Após essa etapa, o solo recebeu tratamento específico e nivelamento com areia, etapa que antecede o replantio dos novos tapetes de grama.

Segundo o especialista, o processo é uma revitalização, e não uma troca completa do gramado. “O objetivo é preservar a variedade já existente, a Bermuda Tifton 419, amplamente usada em estádios e arenas brasileiras desde a Copa do Mundo de 2014. Com as melhorias, o campo deve apresentar melhores condições de jogo e facilitar a manutenção regular”, afirmou Éder.

Reforço nas áreas externas

Outra novidade é a instalação de gramado sintético nas regiões localizadas atrás dos gols. A medida busca reduzir a proliferação de pragas e evitar contaminações que possam atingir o gramado principal.