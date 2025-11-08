O Viapol São José visita o JF Vôlei na tarde deste domingo (9), a partir das 18h30, no ginásio Municipal de Juiz de Fora (MG). Essa partida vale pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

A equipe da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, entra em quadra sob forte pressão. Isso porque perdeu as três primeiras partidas e, neste período, ganhou apenas um set.