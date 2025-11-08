O Viapol São José visita o JF Vôlei na tarde deste domingo (9), a partir das 18h30, no ginásio Municipal de Juiz de Fora (MG). Essa partida vale pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.
A equipe da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, entra em quadra sob forte pressão. Isso porque perdeu as três primeiras partidas e, neste período, ganhou apenas um set.
Na rodada passada, perdeu em casa por 3 a 1 para o Vôlei Renata de Campinas. Com isso, precisa de uma rápida recuperação, até para deixar a lanterna do campeonato nacional.
E terá pela frente um time que também faz campanha irregular neste início de Superliga. Em quatro jogos, o time do sul de Minas Gerais está com uma vitória e três derrotas.
Sócio-torcedor
Nesta semana, O Viapol Vôlei São José lançou oficialmente o programa de sócio-torcedor para a sequência da temporada 2025/26. As adesões podem ser feitas por meio do site sociotorcedor.aamv.com.br.
A nova campanha mantém os planos Ouro e Bronze, já conhecidos do torcedor, e apresenta como novidade o plano Família. O pacote Ouro tem mensalidade de R$ 68,75 e reúne o maior número de benefícios; o Bronze custa R$ 35 por mês e é uma alternativa mais acessível. Já o plano Família, com valor de R$ 100 mensais, permite cadastrar dependentes vinculados ao sócio titular.
Os benefícios passam a valer já no próximo jogo em casa, marcado para quinta-feira (13), às 19h, contra o Monte Carmelo, na Farma Conde Arena.