Uma cena de s3xo explícito em uma área pública à luz do dia chocou moradores do bairro São Francisco, na região sudeste de São José dos Campos.

Crianças e adolescentes, de acordo com moradores, foram expostos ao ato, que era visível pelos moradores de prédios e condomínios próximos.

O caso aconteceu na tarde desta última quinta-feira (6), por volta das 17h.