Uma cena de s3xo explícito em uma área pública à luz do dia chocou moradores do bairro São Francisco, na região sudeste de São José dos Campos.
Crianças e adolescentes, de acordo com moradores, foram expostos ao ato, que era visível pelos moradores de prédios e condomínios próximos.
O caso aconteceu na tarde desta última quinta-feira (6), por volta das 17h.
OVALE recebeu dois vídeos que mostram um jovem casal em uma área verde, mantendo relações íntimas.
"Mais uma vez a falta de pudor acontece em São José. Um casal que não acha que pode ser visto só porque está no meio do mato, mas esquece que tem bairros e condomínios em volta deles", contou uma moradora.
"Um absurdo. Bairros residenciais com muitos prédios e crianças nas janelas observando isso", completou ela. "O problema é que as pessoas acham que podem fazer o que bem entendem em áreas residenciais. Além de não poderem em lugar nenhum que não seja apropriado para isso, mas fazer a luz do dia e com tantas casas e condomínios em volta é demais né", criticou a moradora.
