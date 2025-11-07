07 de novembro de 2025
VIZINHOS FILMARAM

S3x0 ao ar livre em área verde revolta moradores de bairro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma cena de s3xo explícito em uma área pública à luz do dia chocou moradores do bairro São Francisco, na região sudeste de São José dos Campos.

Crianças e adolescentes, de acordo com moradores, foram expostos ao ato, que era visível pelos moradores de prédios e condomínios próximos.

O caso aconteceu na tarde desta última quinta-feira (6), por volta das 17h.

OVALE recebeu dois vídeos que mostram um jovem casal em uma área verde, mantendo relações íntimas.

"Mais uma vez a falta de pudor acontece em São José. Um casal que não acha que pode ser visto só porque está no meio do mato, mas esquece que tem bairros e condomínios em volta deles", contou uma moradora.

"Um absurdo. Bairros residenciais com muitos prédios e crianças nas janelas observando isso", completou ela. "O problema é que as pessoas acham que podem fazer o que bem entendem em áreas residenciais. Além de não poderem em lugar nenhum que não seja apropriado para isso, mas fazer a luz do dia e com tantas casas e condomínios em volta é demais né", criticou a moradora.

Leia mais: 'Motel a céu aberto': mapa do s3x0 em SJC tem Urbanova e centro

Leia mais: Polícia identifica casal que fez sex0 em rua do Urbanova, em SJC

