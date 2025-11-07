Pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) estão entre os 107 brasileiros que mais ajudam a moldar as políticas públicas no mundo. A informação foi divulgada pela Agência Bori na quinta-feira (6), após analisar a plataforma Overton, que rastreia como a ciência é usada em documentos importantes de governos e grandes organizações.
O levantamento mostrou que os estudos desses cientistas serviram de base para mais de 33,5 mil documentos oficiais de políticas públicas desde 2019, como relatórios, pareceres e regras de gestão em áreas variadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os especialistas do Inpe, foram destacados Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão, Lincoln Muniz Alves, Liana Oighenstein Anderson, Celso von Randow e Gilvan Sampaio de Oliveira. Eles são conhecidos por seus estudos sobre o desmatamento, a proteção da natureza, a recuperação de florestas e sobre como os ecossistemas ajudam a regular o clima.
A Agência Bori também fez uma análise específica sobre o tema Ação contra a Mudança Global do Clima (ODS 13). O Inpe é um dos grandes líderes nesse assunto, com 15 pesquisadores entre os 50 mais citados. Além dos nomes principais, a lista inclui Luciana Vanni Gatti, Egídio Arai, Jean Pierre Henry Balbaud Ometto, Ana Paula Dutra de Aguiar, Sin Chan Chou, Raiane Aparecida Lopes Neves, Lucas Gatti Domingues, Luciano Marani, Henrique Cassol e Stéphane Palma Crispim.
Este estudo demonstra o impacto real que a ciência tem em decisões que afetam milhões de pessoas em áreas como saúde, meio ambiente, energia e combate à desigualdade. O resultado reafirma a importância do Inpe estar integrado às estratégias de governo nas áreas científicas.
O relatório conclui que a ciência nacional é vital para a criação de políticas climáticas baseadas em fatos, e o Inpe é uma referência mundial no monitoramento do clima e do meio ambiente.
Clique aqui para acessar o relatório completo sobre os pesquisadores brasileiros que mais influenciam políticas públicas.