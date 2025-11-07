Pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) estão entre os 107 brasileiros que mais ajudam a moldar as políticas públicas no mundo. A informação foi divulgada pela Agência Bori na quinta-feira (6), após analisar a plataforma Overton, que rastreia como a ciência é usada em documentos importantes de governos e grandes organizações.

O levantamento mostrou que os estudos desses cientistas serviram de base para mais de 33,5 mil documentos oficiais de políticas públicas desde 2019, como relatórios, pareceres e regras de gestão em áreas variadas.

