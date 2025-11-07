Uma nova fase da Operação "Antídoto" resultou na interdição de dois estabelecimentos e diversas autuações na noite de quinta-feira (6) em Jacareí. A força-tarefa foi organizada com o objetivo de combater a comercialização de bebidas falsificadas, a venda de alimentos de forma irregular e outras ilegalidades. A ação mobilizou, em diversos bairros, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Fiscalização de Posturas, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Polícia Civil.

As interdições ocorreram no bairro Jardim Primavera. Uma adega foi fechada pela Vigilância Sanitária devido a problemas de higiene e más práticas sanitárias. No mesmo bairro, o proprietário de um bar foi conduzido à delegacia após serem localizados um bingo eletrônico e máquinas caça-níqueis no estabelecimento. Este bar foi, então, interditado por exercer atividade econômica divergente do alvará de funcionamento.

