Uma nova fase da Operação "Antídoto" resultou na interdição de dois estabelecimentos e diversas autuações na noite de quinta-feira (6) em Jacareí. A força-tarefa foi organizada com o objetivo de combater a comercialização de bebidas falsificadas, a venda de alimentos de forma irregular e outras ilegalidades. A ação mobilizou, em diversos bairros, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Fiscalização de Posturas, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Polícia Civil.
As interdições ocorreram no bairro Jardim Primavera. Uma adega foi fechada pela Vigilância Sanitária devido a problemas de higiene e más práticas sanitárias. No mesmo bairro, o proprietário de um bar foi conduzido à delegacia após serem localizados um bingo eletrônico e máquinas caça-níqueis no estabelecimento. Este bar foi, então, interditado por exercer atividade econômica divergente do alvará de funcionamento.
Além das interdições, a operação registrou diversas autuações por irregularidades no comércio local. No bairro Jardim Luiza, uma distribuidora foi autuada pelo Procon e pela Vigilância Sanitária por armazenar cerca de 500 itens vencidos, incluindo bebidas alcoólicas, água de coco, refrigerantes, carnes e alimentos congelados, que foram descartados. Nos bairros Parque Brasil e Jardim Santa Maria, dois bares foram autuados pelo Procon por não disponibilizarem o Código de Defesa do Consumidor aos clientes, e o bar do Parque Brasil ainda recebeu autuação por atividade divergente. Por fim, uma adega foi autuada por falta de alvará de funcionamento no bairro Jardim Paraíso.
A fiscalização tem sido intensificada no município desde outubro de 2025. Em dias anteriores, cinco adegas já haviam sido interditadas e cinco homens detidos por crimes diversos.