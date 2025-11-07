07 de novembro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Santa Casa de Jacareí amplia leitos de internação

Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Santa Casa abre nove novos leitos
Santa Casa abre nove novos leitos

A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí ampliará sua capacidade de atendimento clínico geral a partir desta segunda-feira (10), com a abertura de nove novos leitos de internação. A ampliação eleva para quase 30 o total de novas bases para internação abertas no ano de 2025.

Para viabilizar a criação dos novos leitos clínicos, dez leitos de pediatria foram realocados para o Hospital São Francisco de Assis. A transferência faz parte de uma medida de parceria entre as instituições que busca otimizar a eficiência e a qualidade do atendimento hospitalar na cidade.

A reorganização visa garantir que cada unidade hospitalar ofereça o melhor suporte na assistência aos pacientes encaminhados para internação.

