A atuação de um ciclone extratropical no mar, na altura das regiões Sul e Sudeste do país, intensifica temporais e ventania no Estado de São Paulo. O fenômeno vai ocorrer entre esta sexta-feira e sábado (8).

A Defesa Civil estadual alerta para previsão de rajadas de vento de até 115 km/h no Litoral Norte e até 100 km/h no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, com risco de chuva forte, descargas elétricas.