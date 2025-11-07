A atuação de um ciclone extratropical no mar, na altura das regiões Sul e Sudeste do país, intensifica temporais e ventania no Estado de São Paulo. O fenômeno vai ocorrer entre esta sexta-feira e sábado (8).
A Defesa Civil estadual alerta para previsão de rajadas de vento de até 115 km/h no Litoral Norte e até 100 km/h no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, com risco de chuva forte, descargas elétricas.
A dinâmica atmosférica estimada pelos centros de meteorologia indica que o sistema se organiza na noite de sexta (7), avança pelo litoral catarinense e, no sábado (8), influencia a costa paulista, mantendo condições para rajadas muito intensas, inclusive acima de 100 km/h em áreas litorâneas e serranas. No domingo (9), o ciclone se afasta pelo mar, ainda com reflexos sobre a faixa leste do Sudeste.
Sexta (7) — tarde/noite: aumento de nuvens, pancadas localmente fortes, raios e vento ganhando força na RMVale e Litoral Norte, sob influência da frente fria associada ao ciclone.
Sábado (8) — madrugada/amanhecer: pancadas de forte intensidade com trovoadas e rajadas que podem superar os 100 km/h; risco de alagamentos pontuais e, principalmente, queda de árvores e danos estruturais em áreas expostas. Ao longo do dia, tempo instável, com aberturas curtas e vento persistente, por vezes com novas rajadas intensas.
Domingo (9): com o sistema se afastando, ingressa ar mais frio e seco; céu de muitas nuvens e chance de garoa entre a madrugada e a manhã na faixa leste; temperaturas mais baixas que nos dias anteriores.
Intensidades por região (valores máximos previstos):
Litoral Norte (Caraguá–São Sebastião–Ilhabela–Ubatuba): até 115 km/h.
Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira (SJC, Taubaté, Pinda, Campos do Jordão, etc.): até 100 km.
O gradiente de pressão gerado pelo ciclone extratropical acelera os ventos. As rajadas mais extremas tendem a ocorrer em costões, praias expostas e cristas de serra, podendo causar destelhamentos, quedas de árvores e interrupções de energia.
Principais riscos e efeitos esperados: queda de árvores e galhos, danos a coberturas, fachadas e mobiliário urbano, interrupções de energia e falhas em telecomunicações por impacto do vento e descargas elétricas e alagamentos pontuais em pancadas mais fortes; granizo isolado não pode ser descartado.
Recomendações de segurança (Defesa Civil):
Evite áreas abertas e refúgio sob árvores durante rajadas e raios; procure local edificado e seguro.
Recolha objetos soltos de varandas/quintais (vasos, placas, coberturas provisórias).
Redobre a atenção no trânsito: rajadas cruzadas em pontes/viadutos e pistas escorregadias.
Navegação e faixa de arrebentação: condições de mar agitado/ressaca podem ocorrer; consulte avisos oficiais antes de sair.
Em emergência, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).