O skatista Rafael Tomé, de 19 anos, de São José dos Campos, entrou para a história do skate brasileiro ao realizar uma manobra inédita em competições de Skatepark no país: o 540 Varial Flip. O feito aconteceu em 27 de julho de 2025, durante a final da etapa do STU (Skate Total Urbe) de Curitiba, e rendeu ao atleta a nota 91,83 (9Gang). A manobra, executada com perfeição, foi tão impressionante que colocou Rafael como o segundo skatista do mundo a conseguir realizá-la.

Profissional desde 2024, Rafael é uma das revelações do STU National e vem acumulando resultados expressivos. Foi campeão brasileiro iniciante em 2021 e campeão brasileiro amador em 2022. Com o reconhecimento da Confederação Brasileira de Skate (CBSK), o atleta passou a integrar o circuito profissional em 2024, onde se destacou nas três etapas do Circuito Brasileiro de Skate PRO, conquistando o título em Cascavel (PR). No STU National 2025, Rafael manteve o alto nível: foi 3º lugar em Criciúma, 7º em Florianópolis e vice-campeão em Curitiba, chegando à última etapa, em Porto Seguro (BA), como segundo colocado no ranking geral. Essa etapa final está prevista para o final de novembro.

Com a carreira em ascensão, o skatista joseense agora busca patrocinadores para continuar evoluindo e representando o Brasil nas pistas. “Estou muito confiante, quero fechar 2025 conquistando esse título”, afirma Rafael. O pai do atleta, Maurício Tomé, tem sido seu principal incentivador e destaca os desafios enfrentados pelos esportistas no país. “Ser atleta no Brasil exige muito mais do que talento e dedicação. É preciso investimento em estrutura, treinadores, preparação física e viagens. O patrocínio é essencial para que o Rafael possa continuar crescendo no esporte”, explica.