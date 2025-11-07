O Taubaté agora tem jogador de Premier League! Nesta semana, o Burro da Central anunciou a contratação do meio-campista Bernardo Rosa, de 25 anos, para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026. Revelado nas categorias de base do Flamengo e com passagem pelo futebol inglês, o jogador retorna ao Brasil após quase uma década atuando na Europa.

Formado no Rubro-Negro carioca, Bernardo se destacou como um dos principais nomes da geração nascida em 2000, vestindo a camisa 10 do time que também tinha Vini Junior -- hoje no Real Madrid -- entre os talentos. Aos 16 anos, com a mudança da família para a Inglaterra, o meia foi incorporado às categorias de base do West Ham United, onde evoluiu do sub-18 ao sub-23 e chegou a integrar o elenco profissional na Premier League, a liga mais disputada do planeta.