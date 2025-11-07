O Taubaté agora tem jogador de Premier League! Nesta semana, o Burro da Central anunciou a contratação do meio-campista Bernardo Rosa, de 25 anos, para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026. Revelado nas categorias de base do Flamengo e com passagem pelo futebol inglês, o jogador retorna ao Brasil após quase uma década atuando na Europa.
Formado no Rubro-Negro carioca, Bernardo se destacou como um dos principais nomes da geração nascida em 2000, vestindo a camisa 10 do time que também tinha Vini Junior -- hoje no Real Madrid -- entre os talentos. Aos 16 anos, com a mudança da família para a Inglaterra, o meia foi incorporado às categorias de base do West Ham United, onde evoluiu do sub-18 ao sub-23 e chegou a integrar o elenco profissional na Premier League, a liga mais disputada do planeta.
“Voltar a jogar no Brasil depois de tanto tempo é uma sensação incrível. Foram quase dez anos longe, e estar novamente perto da família e dos amigos é muito especial”, afirmou o jogador ao site oficial do clube.
Após sua passagem pelo futebol inglês, Bernardo defendeu um clube da República Tcheca, antes de acertar sua chegada ao Burro da Central. O atleta ressaltou que a escolha pelo Taubaté foi estratégica: “Conversamos bastante e entendemos que seria uma ótima oportunidade de recomeço. O Taubaté tem tradição, um projeto ambicioso e quer brigar pelas primeiras posições na Série A2, que é uma competição muito disputada”.
Clássico camisa 10, mas também capaz de atuar como segundo volante, Bernardo promete empenho total em sua nova fase: “Estou chegando para somar e ajudar o Taubaté a conquistar grandes objetivos”, concluiu, demonstrando ansiedade para atuar diante da torcida alviazul no estádio Joaquinzão.
Agenda
A Série A-2 de 2026 começa no dia 11 de janeiro, mas a tabela ainda não foi divulgada. Apenas campeão e vice conquistam o acesso à Série A-1 do ano seguinte. A competição acaba no dia 13 de maio.