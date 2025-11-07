Neste sábado (8), às 21h (de Brasília), São Paulo e Bragantino se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, e promete muita emoção, já que os dois times buscam melhorar suas posições na tabela e fechar a temporada com chave de ouro.

Enquanto o Tricolor tenta se aproximar do G5, o Massa Bruta busca afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Duas equipes em momentos distintos, mas com um mesmo objetivo: vencer.

Como chega o São Paulo