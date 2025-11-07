Neste sábado (8), às 21h (de Brasília), São Paulo e Bragantino se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, e promete muita emoção, já que os dois times buscam melhorar suas posições na tabela e fechar a temporada com chave de ouro.
Enquanto o Tricolor tenta se aproximar do G5, o Massa Bruta busca afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Duas equipes em momentos distintos, mas com um mesmo objetivo: vencer.
Como chega o São Paulo
O São Paulo vive uma boa fase e vem de três partidas sem derrota. No último jogo, empatou com o Flamengo por 2x2, em um confronto movimentado no Morumbi, no qual o time de Hernán Crespo teve chances claras para sair com a vitória, mas acabou desperdiçando. Antes disso, venceu Vasco e Bahia por 2x0, mostrando evolução dentro de campo.
Com 39 pontos, o Tricolor ocupa a oitava colocação e está a sete pontos do G5. Crespo deve manter a base do time que vem atuando bem, com destaque para Luciano e Tapia, dupla responsável por boa parte das jogadas ofensivas.
Como chega o Bragantino
Do outro lado, o Red Bull Bragantino vem respirando mais aliviado. O time de Vagner Mancini voltou a vencer após uma sequência de tropeços, ao bater o Corinthians por 2x1 em casa. Com isso, chegou aos 39 pontos e abriu seis de vantagem para o Z4. A equipe ainda tem um risco baixo de rebaixamento, apenas 3,2%, mas a reta final será desafiadora, com confrontos diretos e adversários de peso.
O Massa Bruta aposta na velocidade de Laquintana e Lucas Barbosa para surpreender fora de casa, enquanto o paraguaio Pitta segue como referência no ataque.
Prováveis escalações de São Paulo x Bragantino
São Paulo
Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Bobadilla, Antonio, Díaz, Gustavo, Luciano, Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Bragantino
Cleiton, Sant’Anna, Alix, P. Henrique, Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Jhon Jhon, Laquintana, Lucas Barbosa, Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Onde assistir São Paulo x Bragantino ao vivo
O duelo entre São Paulo e Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada), a partir das 21h. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos.