A Caravana de Natal Coca-Cola chegará a São José dos Campos no dia 27/11 (quarta-feira), com saída às 19h. Neste ano, o desfile ganha novo trajeto: a partida será no Shibata Oriente, seguindo por Av. 9 de Julho → Rua João Guilhermino → Praça Cônego Lima (Centro) → Rua Sebastião Humel → Av. Juscelino Kubitschek → Av. Pedro Friggi → Av. Tancredo Neves, com parada final na Av. Monsenhor Dutra (Zona Leste).
O comboio de caminhões vermelhos iluminados traz o Papai Noel e personagens caracterizados, música ao vivo e ativações temáticas. A campanha deste ano leva o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, usado nas divulgações oficiais da turnê pelo país.
O que esperar da Caravana de Natal Coca-Cola
Caminhões cenográficos com painéis iluminados, trilha natalina e interação com o público ao longo do percurso.
Paradas técnicas e ritmo reduzido em trechos de maior concentração de pessoas (sujeito a operação de trânsito local).
Programação e rotas podem sofrer ajustes sem aviso — a organização recomenda acompanhar os canais oficiais.
Serviço
Data: 27 de novembro
Horário: 19h (saída)
Saída: Shibata Oriente
Chegada: Av. Monsenhor Dutra (Zona Leste)
Rota: Av. 9 de Julho → João Guilhermino → Praça Cônego Lima → Sebastião Humel → Av. JK → Av. Pedro Friggi → Av. Tancredo Neves → Av. Monsenhor Dutra
Chegue cedo nos pontos de melhor visibilidade (9 de Julho/Centro e cruzamentos largos). Use transporte público ou aplicativos para evitar bloqueios e retenções.
Cuide das crianças e pets; mantenha-os na calçada e longe das faixas de rolamento.
Leve água e combine um ponto de encontro com a família.