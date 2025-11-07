A Caravana de Natal Coca-Cola chegará a São José dos Campos no dia 27/11 (quarta-feira), com saída às 19h. Neste ano, o desfile ganha novo trajeto: a partida será no Shibata Oriente, seguindo por Av. 9 de Julho → Rua João Guilhermino → Praça Cônego Lima (Centro) → Rua Sebastião Humel → Av. Juscelino Kubitschek → Av. Pedro Friggi → Av. Tancredo Neves, com parada final na Av. Monsenhor Dutra (Zona Leste).

O comboio de caminhões vermelhos iluminados traz o Papai Noel e personagens caracterizados, música ao vivo e ativações temáticas. A campanha deste ano leva o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, usado nas divulgações oficiais da turnê pelo país.

O que esperar da Caravana de Natal Coca-Cola