NATAL

Caravana de Natal Coca-Cola vai passar São José; Veja o trajeto

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Caravana Coca-Cola chega a São José dos Campos
Caravana Coca-Cola chega a São José dos Campos

A Caravana de Natal Coca-Cola chegará a São José dos Campos no dia 27/11 (quarta-feira), com saída às 19h. Neste ano, o desfile ganha novo trajeto: a partida será no Shibata Oriente, seguindo por Av. 9 de Julho → Rua João Guilhermino → Praça Cônego Lima (Centro) → Rua Sebastião Humel → Av. Juscelino Kubitschek → Av. Pedro Friggi → Av. Tancredo Neves, com parada final na Av. Monsenhor Dutra (Zona Leste).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O comboio de caminhões vermelhos iluminados traz o Papai Noel e personagens caracterizados, música ao vivo e ativações temáticas. A campanha deste ano leva o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, usado nas divulgações oficiais da turnê pelo país.

O que esperar da Caravana de Natal Coca-Cola

Caminhões cenográficos com painéis iluminados, trilha natalina e interação com o público ao longo do percurso.

Paradas técnicas e ritmo reduzido em trechos de maior concentração de pessoas (sujeito a operação de trânsito local).

Programação e rotas podem sofrer ajustes sem aviso — a organização recomenda acompanhar os canais oficiais.

Serviço

Data: 27 de novembro

Horário: 19h (saída)

Saída: Shibata Oriente

Chegada: Av. Monsenhor Dutra (Zona Leste)

Rota: Av. 9 de Julho → João Guilhermino → Praça Cônego Lima → Sebastião Humel → Av. JK → Av. Pedro Friggi → Av. Tancredo Neves → Av. Monsenhor Dutra

Chegue cedo nos pontos de melhor visibilidade (9 de Julho/Centro e cruzamentos largos). Use transporte público ou aplicativos para evitar bloqueios e retenções.

Cuide das crianças e pets; mantenha-os na calçada e longe das faixas de rolamento.

Leve água e combine um ponto de encontro com a família.

