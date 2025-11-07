Pindamonhangaba recebe a 47ª edição do Feste (Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba) com espetáculos e ações formativas gratuitas, a partir de sexta-feira (7) até 16 de novembro.

O festival trará 15 espetáculos de teatro adulto, infantil e de rua, além de oficinas voltadas para a capacitação de artistas, estudantes e cidadãos interessados. As apresentações acontecem em diversos locais da cidade e, apesar de serem gratuitas, os ingressos devem ser retirados nas bilheterias dos locais com uma hora de antecedência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp