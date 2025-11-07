07 de novembro de 2025
CERÂMICA E ENTALHE

Exposições em São Sebastião falam de fé e da cultura caiçara

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Peças do ceramista Carlo Cury inspiradas nas celebrações religiosas peruanas
São Sebastião recebe duas exposições simultâneas no Espaço Cultural Casa Severino Ferraz, retratando a cultura local por meio de entalhe e cerâmica. Ambas ficam em cartaz até 2026.

'Fé e Estética: Testemunho da Religiosidade, Anjos, Santos e Cruzes' apresenta peças do ceramista Carlo Cury inspiradas nas celebrações religiosas peruanas e suas conexões com as brasileiras. O destaque é o adorno de cruzes andinas e imagens de santos com mantos bordados, coroas e outros ornamentos. A mostra fica aberta até 1º de fevereiro de 2026. As peças foram doadas pelo artista à Fundass e passam a ser parte do acervo permanente.

A outra exposição em cartaz é 'Entalhe Caiçara', que celebra o artesanato e a cultura local com peças de entalhe produzidas por alunos do curso de formação promovido pelo programa CultSP Pro. Esta mostra estará disponível para visitação até 1º de janeiro de 2026.

Ambas podem ser visitadas no Espaço Cultural Casa Severino Ferraz, localizado na rua Expedicionários Brasileiros, nº 247, Centro Histórico.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, aos Sábados, Domingos e Feriados das 14h às 20h.

