A Santa Casa de São José dos Campos realizou, no último 30 de outubro, uma noite especial de reconhecimento aos médicos que completaram 10, 15, 20 e 25 anos de atuação na instituição. O encontro, realizado no restaurante Sheriff, reuniu profissionais, familiares e membros da diretoria em um clima de celebração, carinho e gratidão. Durante a cerimônia, foram entregues pins em homenagem ao compromisso e à dedicação desses profissionais que, dia após dia, se dedicam ao cuidado com os pacientes.

O provedor Ivã Molina destacou a importância do vínculo construído ao longo dos anos entre a Santa Casa e seus médicos. “Como disse Hipócrates, onde há amor pela medicina, há também amor pela humanidade. E é exatamente esse amor que se manifesta no trabalho diário de cada um de vocês. Que esta homenagem seja um lembrete do quanto o trabalho de cada um é essencial para a nossa missão e para a vida de tantas pessoas”, afirmou.