Assim como na coluna do último sábado - onde trouxe o tema impactos na moda com as medicações para emagrecimento rápido, como o Ozempic e similares – nesta quero falar de algo que também impacta (e muito) os guarda-roupas das mulheres, a menopausa.

Recentemente levei um tema ao meu programa no SBT que foi bastante comentado: a relação da moda quando a mudança vem de dentro.

Há fases da vida que é comum a gente se olhar no espelho e não se reconhecer mais. As roupas que antes faziam sentido já não refletem quem somos. O corpo muda, a rotina muda, os interesses mudam e o estilo, claro, acompanha tudo isso. E entre tantas transições possíveis, a menopausa é, talvez, uma das mais profundas.

Segundo informações do IBGE disponibilizados no Portal Senado Notícias, aproximadamente 30 milhões de mulheres no Brasil estão vivendo na faixa etária do climatério e menopausa, ou seja, 7,9% da população feminina. E somente cerca de 238 mil foram diagnosticadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por outro lado, a revista científica Climateric indica que 82% das brasileiras nessa fase apresentam sintomas que comprometem sua qualidade de vida.

E esse impacto na qualidade de vida é esperado, já que o corpo responde diferente, a pele muda, a energia oscila e sim, os sintomas vão além dos físicos.A desconexão com a própria imageme estilo é algo que escuto muito, e entendo, que podemos esperar pelo desejo de mudanças, afinal se passamos a nos enxergamos diferente, vamos querer (e precisar) nos apresentamos ao mundo também de forma diferente. O estilo precisa ser atualizado para acompanhar essa mulher e sua nova fase.