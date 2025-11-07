07 de novembro de 2025
ANTONIA MARIA

Emoção e glamour pela boa causa

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista Social
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Gongra e equipe.
Zulmiro e Nat Furlan
Zulmiro e Nat Furlan

O jantar especial em prol da Casa Maria de Nazaré reafirmou, em 2025, seu lugar como o evento mais aguardado do ano — e superou todas as expectativas. Em uma noite de brilho, emoção e solidariedade, os convidados foram recebidos na Sociedade Hípica de Campinas, em um cenário de pura elegância. Graças à generosidade do presidente da Hípica, Eduardo Coelho, e da diretora social Sílvia Coelho, o evento teve como palco os salões magistralmente decorados por Carla Magalhães, que transformou o espaço em uma experiência sensorial de beleza e acolhimento.

O jantar, assinado pelo Buffet Cláudia Porteiro, foi um espetáculo à parte: sabores refinados, apresentação impecável e um serviço digno de grandes celebrações.

O palco ganhou vida com o show inesquecível da dupla Gian & Giovani, que encantou com sucessos e simpatia. A pista de dança, comandada pela talentosa DJ Lu Caruso, manteve o clima vibrante, e a Banda Live by Night encerrou a noite com energia e alegria contagiante. Entre abraços, sorrisos e gestos de carinho, destacaram-se a presença e o entusiasmo dos anfitriões Zulmiro Furlan e Nat, e de José Francisco e Tânia Cunha, incansáveis apoiadores da causa.

O evento reuniu centenas de convidados e rendeu registros inesquecíveis, tantos, que uma edição só não dá conta! Assim, no próximo sábado, a coluna trará a segunda parte dessa cobertura especial.
Confira alguns momentos do evento com as imagens do fotógrafo Guilherme Gongra e equipe.

Renata Zanaga
Renata Zanaga
Constanza e Rogério Nasralla
Constanza e Rogério Nasralla
Ana Luiza e Ricardo Ulson
Ana Luiza e Ricardo Ulson
Isa Santini e Gerson Julio
Isa Santini e Gerson Julio
Bruno Zezze e Isabella Tavares Zezze
Bruno Zezze e Isabella Tavares Zezze
Antonella e Fábio Tavares
Antonella e Fábio Tavares
Tânia e José Francisco Cunha
Tânia e José Francisco Cunha
Leda e Gustavo Tannuri
Leda e Gustavo Tannuri
Silvia e Eduardo Coelho
Silvia e Eduardo Coelho
Carlos Gasparetto e Isa Manarini Gasparetto
Carlos Gasparetto e Isa Manarini Gasparetto
Agrício Crespo e Antonia Maria Zogaeb
Agrício Crespo e Antonia Maria Zogaeb
Vista aérea do elegante salão lindamente decorado
Vista aérea do elegante salão lindamente decorado

