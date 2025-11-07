O jantar especial em prol da Casa Maria de Nazaré reafirmou, em 2025, seu lugar como o evento mais aguardado do ano — e superou todas as expectativas. Em uma noite de brilho, emoção e solidariedade, os convidados foram recebidos na Sociedade Hípica de Campinas, em um cenário de pura elegância. Graças à generosidade do presidente da Hípica, Eduardo Coelho, e da diretora social Sílvia Coelho, o evento teve como palco os salões magistralmente decorados por Carla Magalhães, que transformou o espaço em uma experiência sensorial de beleza e acolhimento.

O jantar, assinado pelo Buffet Cláudia Porteiro, foi um espetáculo à parte: sabores refinados, apresentação impecável e um serviço digno de grandes celebrações.