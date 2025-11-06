Trecho da rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos terá interdições a partir deste domingo (9) para a montagem das rampas da nova passarela da concessionária RioSP.

O bloqueio ocorrerá em período noturno no km 147+648 da Via Dutra, na via expressa (pista local), sentido São Paulo, para a Avenida Deputado Benedito Matarazzo.