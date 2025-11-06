06 de novembro de 2025
RODOVIA

Via Dutra terá interdições em São José para montagem de passarela

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mapa do trecho das interdições
Mapa do trecho das interdições

Trecho da rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos terá interdições a partir deste domingo (9) para a montagem das rampas da nova passarela da concessionária RioSP.

O bloqueio ocorrerá em período noturno no km 147+648 da Via Dutra, na via expressa (pista local), sentido São Paulo, para a Avenida Deputado Benedito Matarazzo.

As interdições foram planejadas para o período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego urbano e garantir a segurança operacional da montagem das rampas do lado sul da passarela, conforme programação:

1ª Interdição: das 21h de domingo (9) até as 4h da madrugada de segunda-feira (10).

2ª Interdição: das 21h de segunda-feira (10) até as 4h da madrugada de terça-feira (11).

O bloqueio será total no acesso, pois o posicionamento do guindaste ocupará toda a extensão da via, tornando a interdição necessária para a execução segura da obra.

O local do bloqueio é o acesso do km 147 da via expressa (pista local) sentido Sul para a Avenida Deputado Benedito Matarazzo. Haverá sinalização no local para orientar os motoristas sobre o fechamento da pista.

A Prefeitura orienta os motoristas que utilizam este trecho rotineiramente, em especial nos horários noturnos indicados, a programarem seus deslocamentos com antecedência e a buscarem rotas alternativas, para evitar congestionamentos e garantir a segurança e fluidez do tráfego.

