Três cidades do Vale do Paraíba estão na disputa pela nova fábrica da Coca-Cola, que vai investir R$ 1 bilhão numa nova planta industrial no interior de São Paulo.
A companhia trabalha com a escolha do município até o fim de 2025 e início das obras em 2026, de acordo com declarações públicas de executivos.
Na região, segundo informações do prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), pelo menos três cidades se mantêm na disputa por abrigar a nova unidade da multinacional norte-americana. Ele não quis revelar quais cidades são essas, mas confirmou que Jacareí não está mais no páreo.
Além de Jacareí, OVALE apurou que as cidades da região que estavam na disputa pela fábrica eram Pindamonhangaba, Lorena, Queluz e Caçapava. Dessas, as três primeiras teriam mais chances de receber o investimento da empresa.
Pindamonhangaba despontou nas conversas por articulação política e disponibilidade de áreas industriais. Segundo apuração, a cidade conta com apoio do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), aliado do prefeito de Pinda, Ricardo Piorino.
A candidatura de Lorena é fortalecida pela logística estratégica, por meio da rodovia Presidente Dutra, e a proximidade de bases industriais e de distribuição.
Queluz tem área com as características semelhantes às avaliadas na antiga fábrica da Coca-Cola em Porto Real, no Rio de Janeiro. Já Caçapava teve conversas iniciais entre a Prefeitura e representantes da empresa, mas que não teriam avançado.
Além do Vale, cinco cidades paulistas também estavam no páreo: Itu, Sorocaba, Bragança Paulista, Jundiaí e Campinas.
A Coca-Cola realiza estudos técnicos e análises de viabilidade econômica, logística e ambiental para definir a localização. Em posicionamentos recentes à imprensa, a direção no Brasil reforçou a meta de decidir o local em 2025 e citou desafios na oferta de terrenos adequados no estado.