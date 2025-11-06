Três cidades do Vale do Paraíba estão na disputa pela nova fábrica da Coca-Cola, que vai investir R$ 1 bilhão numa nova planta industrial no interior de São Paulo.

A companhia trabalha com a escolha do município até o fim de 2025 e início das obras em 2026, de acordo com declarações públicas de executivos.