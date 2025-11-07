O fim de semana será de instabilidade e variação nas condições climáticas na RMVale, segundo dados do Climatempo. Enquanto o sábado (8) deve ter sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, o domingo (9) promete tempo mais firme na maioria das cidades, com redução das temperaturas e períodos de céu nublado.
Em São José dos Campos, o sábado será de sol com pancadas de chuva e trovoadas, com mínima de 18°C e máxima de 27°C, e umidade em torno de 87%. No domingo, o tempo muda: a previsão é de céu nublado, sem chuva, e temperaturas entre 15°C e 22°C.
Em Taubaté, a previsão segue parecida. O sábado terá chuvas rápidas durante o dia e à noite, com mínima de 19°C e máxima de 29°C. Já o domingo será mais ameno, com sol entre muitas nuvens, e temperaturas entre 16°C e 24°C.
Guaratinguetá também deve ter um sábado chuvoso, com aumento de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, chegando à noite com tempo instável. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C. No domingo, o sol aparece entre nuvens, com mínima de 16°C e máxima de 26°C.
No litoral norte, Caraguatatuba terá calor e umidade no sábado, com sol, nuvens e chuva passageira, variando de 19°C a 31°C. No domingo, a cidade litorânea pode registrar pancadas de chuva à tarde e à noite, e temperaturas entre 17°C e 20°C.
Já em Campos do Jordão, o clima será mais frio e úmido. O sábado deve ter chuva e trovoadas, com 94% de umidade e temperaturas entre 15°C e 21°C. No domingo, o tempo melhora, mas o frio predomina: mínima de 11°C e máxima de 20°C, com muitas nuvens e ausência de chuva.
O cenário indica que o fim de semana na RMVale será marcado por instabilidade no sábado e melhora gradual no domingo, exigindo atenção de quem planeja atividades ao ar livre.