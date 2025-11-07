O fim de semana será de instabilidade e variação nas condições climáticas na RMVale, segundo dados do Climatempo. Enquanto o sábado (8) deve ter sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, o domingo (9) promete tempo mais firme na maioria das cidades, com redução das temperaturas e períodos de céu nublado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o sábado será de sol com pancadas de chuva e trovoadas, com mínima de 18°C e máxima de 27°C, e umidade em torno de 87%. No domingo, o tempo muda: a previsão é de céu nublado, sem chuva, e temperaturas entre 15°C e 22°C.