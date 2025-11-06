O projeto de revisão da planta genérica de valores imobiliários de Taubaté, que foi enviado essa semana à Câmara pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), pode resultar em um aumento médio de até 370% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a depender do bairro. O percentual foi informado pela Prefeitura, após questionamento da reportagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse percentual médio de 370% seria registrado no bairro Cataguá, onde existem diversos condomínios de alto padrão - esse é o percentual médio do bairro, o que não quer dizer que todos os imóveis dessa região terão esse índice de aumento, já que o percentual pode ser maior ou menor do que esse a depender da rua.