A Orquestra Joseense se apresenta no Teatro Municipal de São José dos Campos na próxima quarta-feira (12), às 20h. O repertório inclui Beethoven, Mozart e Fauré sob a regência do Maestro William Coelho e com participação de solistas. O evento é gratuito e integra a programação do Mês da Música na cidade.
Entre as peças que serão executadas estão:
Mozart - Andante em Dó maior, K.315 - Filipe Ferreira, flauta;
Beethoven - Romance em Fa maior, Op.50 - Eloisa Rocha, violino;
Bottesini - Elegia - Davi Ciriaco, contrabaixo e outras.
Os ingressos estarão disponíveis para resgate a partir da próxima segunda-feira (10), começando às 10h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Orquestra
A Orquestra Joseense faz parte do Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
O projeto visa o desenvolvimento de jovens a partir de 16 anos, capacitando-os para a profissionalização na área musical.
O Maestro
O Maestro William Coelho é doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA-USP, diretor artístico e regente titular da Orquestra Joseense e da Orquestra Abaporu, além de ser convidado a reger orquestras como a Osesp e a Sinfônica da USP.