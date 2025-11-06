06 de novembro de 2025
Logo Sampi
MÊS DA MÚSICA

Orquestra Joseense se apresenta gratuitamente no Teatro Municipal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Maestro William Coelho é o regente da Orquestra Joseense
A Orquestra Joseense se apresenta no Teatro Municipal de São José dos Campos na próxima quarta-feira (12), às 20h. O repertório inclui Beethoven, Mozart e Fauré sob a regência do Maestro William Coelho e com participação de solistas. O evento é gratuito e integra a programação do Mês da Música na cidade.

Entre as peças que serão executadas estão:

Mozart - Andante em Dó maior, K.315 - Filipe Ferreira, flauta;

Beethoven - Romance em Fa maior, Op.50 - Eloisa Rocha, violino;

Bottesini - Elegia - Davi Ciriaco, contrabaixo e outras.

Os ingressos estarão disponíveis para resgate a partir da próxima segunda-feira (10), começando às 10h.

Clique aqui para reservar.

A Orquestra

A Orquestra Joseense faz parte do Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

O projeto visa o desenvolvimento de jovens a partir de 16 anos, capacitando-os para a profissionalização na área musical.

O Maestro

O Maestro William Coelho é doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA-USP, diretor artístico e regente titular da Orquestra Joseense e da Orquestra Abaporu, além de ser convidado a reger orquestras como a Osesp e a Sinfônica da USP.

