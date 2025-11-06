A Orquestra Joseense se apresenta no Teatro Municipal de São José dos Campos na próxima quarta-feira (12), às 20h. O repertório inclui Beethoven, Mozart e Fauré sob a regência do Maestro William Coelho e com participação de solistas. O evento é gratuito e integra a programação do Mês da Música na cidade.

Entre as peças que serão executadas estão:

Mozart - Andante em Dó maior, K.315 - Filipe Ferreira, flauta;