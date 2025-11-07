Pinturas dos artistas Fábio Scarenzi e Plínio Macedo estão expostas para visitação gratuita até 30 de novembro, no Museu da Imigração Italiana e da Agricultura, em Taubaté. A exposição, que recebe o nome de “Olhares Taubateanos”, retrata a cidade em diferentes perspectivas.
As pinturas apresentam paisagens, como a várzea do Quiririm, construções históricas, igrejas e casarões que revelam a identidade taubateana, além de cenários da natureza.
O objetivo é demonstrar o dinamismo das mudanças, mas também a nostalgia da memória afetiva.
Localizado no distrito de Quiririm, o museu funciona de terça a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 17h, aos sábados e domingos, das 11h às 16h.
O endereço é avenida Líbero Indiani, nº 550.