Uma fábrica clandestina de salgados e pastéis foi interditada por equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Municipal após uma denúncia anônima. O local, segundo as autoridades, funcionava em condições precárias e representava risco à saúde pública.
A ação ocorreu na tarde de terça-feira (4), em Goiânia, após a Vigilância receber imagens e o endereço do imóvel por meio do WhatsApp funcional da Central de Flagrantes. O delegado Humberto Teófilo, responsável pela operação, descreveu o ambiente como um “cenário de horror e imundície total”.
Durante a vistoria, os agentes encontraram baratas congeladas dentro do freezer, utensílios encardidos, gordura acumulada nas paredes e panelas, lixo espalhado pelo chão e forte odor no ambiente. Além disso, os alimentos eram manipulados sem qualquer cuidado sanitário.
A fábrica produzia e vendia os salgados em feiras livres da capital, incluindo as do Parque Oeste e Cidade Jardim. Diante das irregularidades, o local foi imediatamente interditado pela Vigilância Sanitária.
O responsável pelo imóvel se exaltou durante a fiscalização e acabou autuado em flagrante por desacato e infração de medida sanitária preventiva. Um auto de infração foi lavrado e encaminhado às autoridades competentes.
O delegado destacou que o objetivo da ação é proteger a população contra riscos alimentares. “O que encontramos foi revoltante. Um local tomado pela sujeira, com alimentos sendo preparados em condições insalubres. Nosso dever é garantir a segurança do cidadão, inclusive à mesa”, afirmou Humberto Teófilo.