Uma fábrica clandestina de salgados e pastéis foi interditada por equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Municipal após uma denúncia anônima. O local, segundo as autoridades, funcionava em condições precárias e representava risco à saúde pública.

A ação ocorreu na tarde de terça-feira (4), em Goiânia, após a Vigilância receber imagens e o endereço do imóvel por meio do WhatsApp funcional da Central de Flagrantes. O delegado Humberto Teófilo, responsável pela operação, descreveu o ambiente como um “cenário de horror e imundície total”.