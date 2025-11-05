O corpo da jovem Mel Machado Boeira, de 19 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (data não informada), após dias de buscas. Ela estava desaparecida desde a noite de domingo (2), quando saiu de casa e não foi mais vista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo informações preliminares, o corpo foi localizado no fim da manhã, às margens do rio Gravataí. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.