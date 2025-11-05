05 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Triste desfecho: encontrado corpo de menina que deixou carta

Por Da Redação | Cachoeirinha (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Triste desfecho: encontrado corpo de menina que deixou carta
Triste desfecho: encontrado corpo de menina que deixou carta

O corpo da jovem Mel Machado Boeira, de 19 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (data não informada), após dias de buscas. Ela estava desaparecida desde a noite de domingo (2), quando saiu de casa e não foi mais vista.

O caso aconteceu em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo informações preliminares, o corpo foi localizado no fim da manhã, às margens do rio Gravataí. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores do bairro Cohab, onde Mel morava. Mensagens de pesar e homenagens se multiplicaram nas redes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer o que levou à morte da jovem.

