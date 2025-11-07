Taís Monteiro, de Jucás-CE, foi contar a grande novidade para sua avó e recebeu um banho de realidade hilário.
Ela anunciou toda feliz: “Tô noiva agora!”, e a avó, sem perder tempo, já disparou suas pérolas de sabedoria.
Ela comparou o casamento a uma “viagem de São Paulo”, que leva os iludidos e traz os arrependidos, avisou que “os espinhos vêm depois” e que logo ela ouvirá um “se eu soubesse, não tinha casado com você”.