SABEDORIA

Avó faz comparações engraçadas de casamento com neta noiva

Por Da redação | Jucás-CE
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Taís Monteiro, de Jucás-CE, foi contar a grande novidade para sua avó e recebeu um banho de realidade hilário.

Ela anunciou toda feliz: “Tô noiva agora!”, e a avó, sem perder tempo, já disparou suas pérolas de sabedoria.

Ela comparou o casamento a uma “viagem de São Paulo”, que leva os iludidos e traz os arrependidos, avisou que “os espinhos vêm depois” e que logo ela ouvirá um “se eu soubesse, não tinha casado com você”.

