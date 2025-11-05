Comissão

Após reunião nessa terça-feira (4), a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos decidiu solicitar informações à Prefeitura sobre o projeto que autoriza a concessão do Parque da Cidade.

Questionamentos

No ofício, o presidente Thomaz Henrique (PL), o relator Carlos Abranches (Cidadania) e Amélia Naomi (PT) perguntam se há inventário de todos os bens que farão parte do contrato de concessão e se houve consulta ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e ao Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos).