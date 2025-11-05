05 de novembro de 2025
SÃO JOSÉ

Parque da Cidade: comissão da Câmara cobra dados sobre concessão

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Flavio Pereira/CMSJC
Projeto da Prefeitura de São José prevê concessão do parque por 35 anos, com investimento de R$ 177 milhões por parte da iniciativa privada
Comissão
Após reunião nessa terça-feira (4), a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos decidiu solicitar informações à Prefeitura sobre o projeto que autoriza a concessão do Parque da Cidade.

Questionamentos
No ofício, o presidente Thomaz Henrique (PL), o relator Carlos Abranches (Cidadania) e Amélia Naomi (PT) perguntam se há inventário de todos os bens que farão parte do contrato de concessão e se houve consulta ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e ao Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos).

Perguntas
Os vereadores também pedem esclarecimentos sobre o despejo do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que ocupava um espaço cedido no parque desde 2013, questionam a destinação da área da antiga cooperativa da Tecelagem Parahyba e perguntam qual o plano de acomodação definitiva do Arquivo Público do Município, vinculado à FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) e que ocupa um dos galpões da Tecelagem.

Concessão
Em tramitação na Câmara desde outubro, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) prevê que a concessão terá duração de 35 anos. Nesse período, a concessionária deverá investir R$ 177 milhões para ações como a construção do Novo Teatro Municipal (R$ 90 milhões) e o restauro e manutenção da Casa Olivo Gomes e dos Jardins de Burle Marx (R$ 15 milhões).

Projeto
O projeto recebeu 18 emendas parlamentares e está em análise nas comissões de Justiça e Redação, de Economia, Orçamento e Finanças e de Planejamento Urbano, com prazo para o parecer dos relatores até 10 de novembro.

