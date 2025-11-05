A escritora e pesquisadora joseense Luciana Brauna lança o livro 'Cidade Incolor' em diferentes espaços na região do Vale do Paraíba.
O cronograma de lançamento vai desta quarta-feira (5) até o dia 13 de dezembro em diversos locais.
Luciana, que é autora de outros dois livros ('Se Me Deixassem Falar' e 'Partos Pandêmicos'), busca promover o diálogo entre a literatura e a comunidade, ressaltando as vozes negras e femininas.
O livro 'Cidade Incolor' reúne poemas e contos que resultam de suas experiências com questões de gênero, classe e raça e de vivências coletivas. Eles abordam e promovem reflexões sobre as relações de pertencimento e as contradições entre os corpos e o espaço urbano.
Confira o cronograma de lançamento
05/11 | 18h – UNIVAP Urbanova (Anfiteatro do IP&D) – São José dos Campos
08/11 | 10h – UNIVAP Castejon – São José dos Campos
22/11 | 19h – Museu Municipal – São José dos Campos
29/11 | 18h – Casa Afro – Lorena
13/12 | 15h – Ilê das Pretas – Jacareí