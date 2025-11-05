A escritora e pesquisadora joseense Luciana Brauna lança o livro 'Cidade Incolor' em diferentes espaços na região do Vale do Paraíba.

O cronograma de lançamento vai desta quarta-feira (5) até o dia 13 de dezembro em diversos locais.

