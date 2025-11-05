05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MÚSICA

Olodum se apresenta gratuitamente no Sesi São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Olodum completa 46 anos com sucessos e projeção internacional
Olodum completa 46 anos com sucessos e projeção internacional

O Centro Cultural Sesi São José dos Campos receberá a banda Olodum no dia 21 de novembro, às 20h. A apresentação é gratuita com necessidade de reserva de ingressos, que serão distribuídos em dois lotes nos dias 11 e 14 de novembro, ambos com abertura às 18h pelo sistema Meu Sesi.

Como parte do Circuito Todos os Sons Sesi-SP, o grupo, ícone da cultura afro-brasileira, se apresentará com repertório que inclui sucessos como Avisa Lá e Vem Meu Amor.

História

Fundado em 25 de abril de 1979 no Pelourinho, em Salvador, a partir de um bloco carnavalesco, o Olodum celebra 46 anos de trajetória.

É considerado um dos principais representantes da cultura baiana, utilizando o samba-reggae para difundir mensagens de paz, amor e combate ao racismo e desde 1983, atua como uma organização não governamental do movimento negro brasileiro.

Alcance internacional

Ao longo de sua carreira, o Olodum se apresentou em 45 países, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e África do Sul, e passou pelas principais capitais brasileiras.
Entre as parcerias, estão colaborações com artistas como Michael Jackson, Paul Simon, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.

Evento

O Centro Cultural SESI fica na avenida Cidade Jardim,  nº 4.389, Bosque dos Eucaliptos.
Às 18h serão abertos os portões para entrada do público e o show de abertura começará às 18h30. O Olodum sobe ao palco a partir das 20h.

