O Centro Cultural Sesi São José dos Campos receberá a banda Olodum no dia 21 de novembro, às 20h. A apresentação é gratuita com necessidade de reserva de ingressos, que serão distribuídos em dois lotes nos dias 11 e 14 de novembro, ambos com abertura às 18h pelo sistema Meu Sesi.
Como parte do Circuito Todos os Sons Sesi-SP, o grupo, ícone da cultura afro-brasileira, se apresentará com repertório que inclui sucessos como Avisa Lá e Vem Meu Amor.
História
Fundado em 25 de abril de 1979 no Pelourinho, em Salvador, a partir de um bloco carnavalesco, o Olodum celebra 46 anos de trajetória.
É considerado um dos principais representantes da cultura baiana, utilizando o samba-reggae para difundir mensagens de paz, amor e combate ao racismo e desde 1983, atua como uma organização não governamental do movimento negro brasileiro.
Alcance internacional
Ao longo de sua carreira, o Olodum se apresentou em 45 países, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e África do Sul, e passou pelas principais capitais brasileiras.
Entre as parcerias, estão colaborações com artistas como Michael Jackson, Paul Simon, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.
Evento
O Centro Cultural SESI fica na avenida Cidade Jardim, nº 4.389, Bosque dos Eucaliptos.
Às 18h serão abertos os portões para entrada do público e o show de abertura começará às 18h30. O Olodum sobe ao palco a partir das 20h.