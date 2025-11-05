O Centro Cultural Sesi São José dos Campos receberá a banda Olodum no dia 21 de novembro, às 20h. A apresentação é gratuita com necessidade de reserva de ingressos, que serão distribuídos em dois lotes nos dias 11 e 14 de novembro, ambos com abertura às 18h pelo sistema Meu Sesi.

Como parte do Circuito Todos os Sons Sesi-SP, o grupo, ícone da cultura afro-brasileira, se apresentará com repertório que inclui sucessos como Avisa Lá e Vem Meu Amor.

História