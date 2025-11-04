Como é que funciona uma vitrola?

Quando menino, encafifado com aquele aparelho que tocava música, eu tinha o costume de sentar-me diante da vitrola, na sala de casa, e namorar as capas dos LPs, com fotos, desenhos e cores que despertavam a minha curiosidade.

Eu não tinha mais do que 5 anos, mas preservo algumas lembranças nítidas até hoje, até esses dias de streaming e 'algoritmos'.

Havia um disco, em particular, que me cativava e prendia a minha atenção: 'Lô Borges', primeiro álbum do artista homônimo, gravado em 1972 e conhecido como o 'Disco dos Tênis', por conta da foto da capa. A imagem mostrava um surrado par de tênis abandonados no meio da rua. Aquela capa me atraia como um quadro que eu tentava decifrar.