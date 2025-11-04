No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, São José dos Campos sediará um dos maiores eventos voltados à liderança e à inovação feminina no país. O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) será palco do Summit Mulheres que Inovam, encontro que deve reunir centenas de empreendedoras, executivas e profissionais de diferentes áreas para debater o papel das mulheres no ecossistema de negócios e tecnologia do Vale do Paraíba.
Com apoio do movimento Empreend’Elas, iniciativa do Parque Tecnológico que conecta mulheres empreendedoras da região, o evento é promovido pela SBI (Sociedade Brasileira de Inovação) — referência nacional em educação executiva voltada à inovação e tecnologia. O encontro faz parte do programa Mulheres que Inovam, que já impactou milhares de mulheres em todo o país por meio de mentorias, capacitações e uma comunidade digital ativa.
“Celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino com um evento desse porte, no coração do ecossistema de inovação de São José dos Campos, é simbólico e transformador. O Summit conecta mulheres de diferentes setores para gerar oportunidades reais e inspirar novas lideranças”, afirma Helena Levorato, neurocientista, CEO da SBI e fundadora do programa Mulheres que Inovam.
A programação contará com painéis temáticos, palestras e oportunidades de networking. Entre as palestrantes confirmadas estão Helena Levorato, uma das principais vozes em inovação e liderança feminina no Brasil; Fabiana Barbosa, advogada especializada em propriedade intelectual; Brisa Albuquerque, jornalista e especialista em comunicação e negociação; Camila Schmitz, mentora em desenvolvimento pessoal e empoderamento feminino; e Dra. Polyana Radi, pós-doutora em engenharia de materiais e estrategista de captação de recursos para inovação.
Durante o evento, as participantes poderão trocar experiências, fortalecer redes de apoio e desenvolver estratégias para ampliar o protagonismo feminino em setores como tecnologia, finanças, saúde, agronegócio e sustentabilidade.
O PIT, considerado um dos principais polos de ciência e tecnologia do mundo, será o cenário das discussões sobre o papel das mulheres na construção de um futuro mais inclusivo e sustentável. O encontro integra a série nacional de eventos promovidos pela SBI, que já passou por cidades como São Paulo, São Carlos e Florianópolis, consolidando uma rede de colaboração feminina em todo o país.
Data: 19 de novembro de 2025 – Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino
Local: Parque de Inovação Tecnológica, São José dos Campos
Horário: das 10h às 16h
Inscrições: sbinovacao.com.br/summit-sjc