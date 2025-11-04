No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, São José dos Campos sediará um dos maiores eventos voltados à liderança e à inovação feminina no país. O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) será palco do Summit Mulheres que Inovam, encontro que deve reunir centenas de empreendedoras, executivas e profissionais de diferentes áreas para debater o papel das mulheres no ecossistema de negócios e tecnologia do Vale do Paraíba.

Com apoio do movimento Empreend’Elas, iniciativa do Parque Tecnológico que conecta mulheres empreendedoras da região, o evento é promovido pela SBI (Sociedade Brasileira de Inovação) — referência nacional em educação executiva voltada à inovação e tecnologia. O encontro faz parte do programa Mulheres que Inovam, que já impactou milhares de mulheres em todo o país por meio de mentorias, capacitações e uma comunidade digital ativa.

“Celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino com um evento desse porte, no coração do ecossistema de inovação de São José dos Campos, é simbólico e transformador. O Summit conecta mulheres de diferentes setores para gerar oportunidades reais e inspirar novas lideranças”, afirma Helena Levorato, neurocientista, CEO da SBI e fundadora do programa Mulheres que Inovam.