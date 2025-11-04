A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, anunciou acordo com o Ministério de Transporte e Telecomunicações do Reino do Bahrein durante o Gateway Gulf Investment Forum 2025, reforçando seu compromisso em impulsionar soluções de mobilidade aérea sustentável em todo o Oriente Médio.

O acordo apoia a visão do Bahrein de se tornar um dos pioneiros regionais em mobilidade de nova geração, impulsionando a venda do ‘carro voador’ no Oriente Médio. As operações comerciais devem começar em 2028 e se expandir para rotas internacionais até 2029.