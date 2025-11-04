A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, anunciou acordo com o Ministério de Transporte e Telecomunicações do Reino do Bahrein durante o Gateway Gulf Investment Forum 2025, reforçando seu compromisso em impulsionar soluções de mobilidade aérea sustentável em todo o Oriente Médio.
O acordo apoia a visão do Bahrein de se tornar um dos pioneiros regionais em mobilidade de nova geração, impulsionando a venda do ‘carro voador’ no Oriente Médio. As operações comerciais devem começar em 2028 e se expandir para rotas internacionais até 2029.
A parceria com o ministério vai acelerar a preparação do ecossistema regulatório, operacional e de infraestrutura do Bahrein para operações com aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O veículo será produzido em Taubaté e já conta com 2,8 mil pedidos firmes e cartas de intenção.
Entre os principais objetivos estão o estabelecimento de um ambiente experimental (sandbox) para testar e aprimorar sistemas de Mobilidade Aérea Avançada e o desenvolvimento de infraestrutura de vertiportos para garantir operações seguras e escaláveis. A colaboração também enfatiza operações de emissão zero, baixo ruído e programas de capacitação profissional.
“Assinar este Acordo com o Reino do Bahrein representa um passo histórico em nossa jornada para levar a mobilidade aérea sustentável ao Oriente Médio”, disse Johann Bordais, Chief Executive Officer (CEO) da Eve Air Mobility.
“A visão do Bahrein de se tornar um polo de inovação e transporte limpo está totalmente alinhada com nossa missão de transformar, de forma sustentável, a maneira como as pessoas se deslocam nas cidades e regiões. Juntos, estamos construindo a base para operações de eVTOL seguras, eficientes e ambientalmente responsáveis, capazes de conectar comunidades e gerar novas oportunidades econômicas.”
“O Acordo com a Eve Air Mobility, uma parceira globalmente reconhecida no desenvolvimento de aeronaves eVTOL, demonstra o firme compromisso do Bahrein em se consolidar como um centro de excelência em inovação na aviação”, afirmou o ministro Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa. “Juntos, estamos comprometidos em tornar a aviação segura e sustentável uma realidade para o Bahrein, a região do Golfo e o mundo.”
A Eve também está avaliando rotas de traslado e turísticas premium em Dubai, Abu Dhabi, Riade, Jidá, Doha, Istambul e Manama. Essas rotas têm o objetivo de economizar tempo dos passageiros e oferecer experiências únicas de mobilidade para residentes e turistas.
Projetado para o clima da região, o eVTOL da Eve incorpora recursos como proteção avançada UV/IR nas janelas, ar-condicionado com microclima e um design Lift + Cruise que minimiza a exposição à poeira e à areia, garantindo confiabilidade e conforto mesmo em condições extremas.