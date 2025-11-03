Uma menina de 10 anos morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas após ser encontrada sozinha em casa. O caso provocou grande comoção entre moradores, e os pais foram levados para prestar depoimento por suspeita inicial de abandono de incapaz.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio ocorreu no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (1º). A criança, identificada como Giovanna Rabello, morava em um condomínio da Rua Rosada e, segundo relatos, estava fazendo lição escolar quando os pais saíram para ir ao mercado.