Uma menina de 10 anos morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas após ser encontrada sozinha em casa. O caso provocou grande comoção entre moradores, e os pais foram levados para prestar depoimento por suspeita inicial de abandono de incapaz.
O episódio ocorreu no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (1º). A criança, identificada como Giovanna Rabello, morava em um condomínio da Rua Rosada e, segundo relatos, estava fazendo lição escolar quando os pais saíram para ir ao mercado.
Testemunhas afirmam que, por volta das 14h30, vizinhos ouviram um grito alto seguido de latidos, o que chamou atenção pela tranquilidade habitual do local. Minutos depois, os moradores souberam que a menina havia sido encontrada sem vida.
“Eu estava no quarto e ouvi o grito, mas não vi nada na rua. Só depois soubemos o que tinha acontecido”, disse uma moradora, abalada com o ocorrido.
A Polícia Civil foi acionada, e o Conselho Tutelar acompanhou os responsáveis até a delegacia para esclarecimentos. As causas da morte serão investigadas.