Proibição

A Prefeitura de Taubaté alegou que a proibição da entrada de animais domésticos no Parque do Itaim está prevista no plano de manejo da unidade, que foi aprovado em 2023, e "em critérios técnicos e ambientais que norteiam a gestão das unidades de conservação".

Requerimento

A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento em que a vereadora Talita (PSB) questionava a proibição da entrada de cachorros e gatos no parque.