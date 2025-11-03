Audiência
A Câmara de São José dos Campos irá promover nessa quarta-feira (5), a partir das 18h, uma audiência pública para debater três projetos do prefeito Anderson Farias (PSD).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Projetos
Serão debatidos os projetos do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e o texto que faz a revisão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026.
Participação
Os cidadãos que desejarem se manifestar deverão se inscrever pessoalmente nos primeiros 30 minutos da audiência. Também será possível enviar contribuições até sexta-feira (7), seja pela internet (por meio de formulário no site da Câmara) ou fisicamente por escrito (na Divisão de Expediente da Câmara).