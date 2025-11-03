03 de novembro de 2025
TEATRO DE BONECOS

Jacareí: Bonecos Sem Fronteiras 2025 tem apresentações gratuitas

A Sala Mário Lago, em Jacareí, recebe de 3 a 7 de novembro o projeto “Bonecos Sem Fronteiras 2025”, com espetáculos gratuitos, oficinas e bate-papos com artistas.

Algumas apresentações serão direcionadas à escolas para participação do público infantil.

A iniciativa é aberta a todos os públicos e celebra o teatro de bonecos como linguagem artística. O projeto busca valorizar a arte da animação cênica e promover intercâmbio cultural entre artistas e público.

Várias companhias participam da programação, explorando diferentes estilos e técnicas de manipulação de bonecos.

Confira a programação completa:

Segunda-feira, 03 de Novembro
14h – Tiringuito, Luisa e a Morte (Espetáculo)
Grupo: Caravan Maschera | Classificação: Livre | Local: Sala Mário Lago

19h – Oficina de Teatro de Bonecos
Com: Leonardo Garcia | Classificação: 14 anos | Local: Sala Mário Lago

Terça-feira, 04 de Novembro
14h – Laia e o Voo da Imaginação (Espetáculo Convidado)
Grupo: Cia Tumateixa | Classificação: Livre | Local: EMEF Maria Thereza Ganassali – Atividade fechada para a escola

20h – Mon Santo Mon Amour (Espetáculo)
Grupo: Caravan Maschera | Classificação: 16 anos | Local: Sala Mário Lago

Quarta-feira, 05 de Novembro
14h – Resenha de Mamulengo (Espetáculo Convidado)
Grupo: Mamulengo da Folia | Classificação: Livre | Local: EMEIF Alfredo Leite Macedo – Atividade fechada para a escola

20h – Palestra: “O Teatro de Bonecos Contemporâneos” + Instalação Yerma
Grupo: Caravan Maschera | Classificação: 12 anos | Local: Sala Mário Lago

Quinta-feira, 06 de Novembro
14h – Selva (Espetáculo Convidado)
Com: Juliana Notari | Classificação: Livre | Local: Sala Mário Lago

Sexta-feira, 07 de Novembro
14h – Caminhos de Violeta (Espetáculo Convidado)
Com: Daiane Baumgartner e João Sobral | Classificação: Livre | Local: Lar Fraterno da Acácia – Atividade fechada para o lar

20h – Vidas Secas (Espetáculo)
Grupo: Caravan Maschera | Classificação: 14 anos | Local: Sala Mário Lago

