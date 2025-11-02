Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um ônibus e outros três veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, deixou ao menos cinco pessoas feridas.
De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária RioSP, o acidente aconteceu por volta de 18h10 deste domingo (2), no km 146,500 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.
Até o momento, segundo a RioSP, há registro de cinco vítimas, sendo uma delas com ferimentos leves.
Uma alça de acesso para a pista expressa está interditada. A RioSP segue acompanhando a ocorrência e prestando o suporte necessário às equipes que atuam no local, além de orientar o tráfego no trecho.
Chove desde as primeiras horas do dia em grande parte do trecho do Vale do Paraíba. Em razão das condições de pista molhada e da visibilidade reduzida, a RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção.
* Matéria em atualização