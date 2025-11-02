Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um ônibus e outros três veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, deixou ao menos cinco pessoas feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária RioSP, o acidente aconteceu por volta de 18h10 deste domingo (2), no km 146,500 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.