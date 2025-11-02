02 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRECHO DE SÃO JOSÉ

Acidente entre moto, ônibus e 3 veículos deixa 5 feridos na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Trecho da Via Dutra em São José dos Campos
Trecho da Via Dutra em São José dos Campos

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um ônibus e outros três veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, deixou ao menos cinco pessoas feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária RioSP, o acidente aconteceu por volta de 18h10 deste domingo (2), no km 146,500 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.

Até o momento, segundo a RioSP, há registro de cinco vítimas, sendo uma delas com ferimentos leves.

Uma alça de acesso para a pista expressa está interditada. A RioSP segue acompanhando a ocorrência e prestando o suporte necessário às equipes que atuam no local, além de orientar o tráfego no trecho.

Chove desde as primeiras horas do dia em grande parte do trecho do Vale do Paraíba. Em razão das condições de pista molhada e da visibilidade reduzida, a RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários