O motorista Joaquim Roberto Godói, de 70 anos, morreu neste domingo (2) após se envolver em um grave acidente durante a madrugada na Rodovia Henrique Eróles (SP-66), conhecida como Estrada Velha, no Parque Industrial, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Contador aposentado e morador da Vila Maria, Joaquim estava acompanhado da namorada, uma mulher de 60 anos, que ficou ferida no acidente.
Segundo relatos de familiares, o casal reduzia a velocidade para parar no semáforo, que se aproximava do fechamento, quando o veículo foi violentamente atingido por uma Mitsubishi ASX que estaria em alta velocidade.
Após atingir o carro de Joaquim, a SUV ainda colidiu contra um Fiat Uno, onde também havia um casal.
O impacto destruiu o veículo conduzido por Joaquim. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de São José, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste domingo. A família foi comunicada às 9h. A namorada dele está ferida, porém fora de risco.
De acordo com familiares, o condutor da ASX se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido pelas autoridades ao distrito policial, mas já foi liberado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Ainda segundo relato dos familiares, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e o veículo estava com pneus dianteiros em mau estado. A família afirma que, no local, não há marcas de frenagem, o que reforçaria a suspeita de que não houve tentativa de evitar a colisão.