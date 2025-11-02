O motorista Joaquim Roberto Godói, de 70 anos, morreu neste domingo (2) após se envolver em um grave acidente durante a madrugada na Rodovia Henrique Eróles (SP-66), conhecida como Estrada Velha, no Parque Industrial, em São José dos Campos.

Contador aposentado e morador da Vila Maria, Joaquim estava acompanhado da namorada, uma mulher de 60 anos, que ficou ferida no acidente.